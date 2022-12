M23-Rebellen töten laut UNO mindestens 131 Zivilisten im Kongo

Darüber hinaus seien in den Orten Kishishe und Bambo 8 Menschen durch Schüsse verletzt und 60 weitere entführt worden. Mindestens 22 Frauen und 5 Mädchen wurden vergewaltigt.Für die Untersuchung wurden den Angaben zufolge 52 Opfer und Zeugen rund 20 Kilometer von Kishishe entfernt befragt, wo sich ein Stützpunkt der UN-Mission Monusco befindet. Ermittler hätten aus Sicherheitsgründen nicht nach Kishishe und Bambo reisen können. Kishishe wird derzeit von den M23-Rebellen kontrolliert.Am Montag hatte die Regierung in Kinshasa erklärt, dass bei Angriffen der M23-Rebellen in dem Dorf Kishishe in der östlichen Provinz Nord-Kivu vor rund einer Woche etwa 300 Menschen getötet worden seien. Dabei soll es sich fast ausschließlich um Zivilisten handeln. Die Rebellenorganisation wies eine Verantwortung für den Angriff zurück.Sie machte Querschläger für den Tod von 8 Zivilisten verantwortlich.Den M23-Rebellen gehören überwiegend kongolesische Tutsi an. Nach jahrelanger Ruhe griffen sie Ende vergangenen Jahres wieder zu den Waffen. Im Oktober verstärkten sie ihre Offensive und brachten weite Gebiete unter ihre Kontrolle. Die Regierung in Kinshasa beschuldigt das Nachbarland Ruanda, die Rebellen zu unterstützen. Kigali bestreitet dies.