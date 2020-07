Bär M49 wandert nach Levico

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Freitag nun meldete der Peilsender, dass der Bär eine ihm bereits bekannte Route eingeschlagen hat und sich nun in Vetriolo/Panarotta oberhalb von Levico aufhält.Der Bürgermeister der Gemeinde Levico hat eine Warnung ausgegeben.Darin empfiehlt er den Bürgern, ihre Haustiere in den Wohnungen zu halten sowie Zuchttiere in Sicherheit zu bringen. Auch solle man vermeiden, Futter im Freien zu lassen, das den Bären anlocken könnte. Ebenso sollen Imker Vorkehrungen treffen.Seit 2018 suchte M49 immer wieder bewohntes Gebiet auf und richtete dabei große Schäden an. Diese M49-Chronik dokumentiert die Spur der Verwüstung in der Region Trentino-Südtirol.

