Manche Betroffene gehen sogar einen Schritt weiter und häufen nicht nur Gegenstände, sondern auch Tiere an. „Sie halten mehrere Haustiere, schaffen es aber nicht, diese angemessen zu verpflegen – meistens, ohne es überhaupt zu merken“, erklärte Tierarzt Dr. Giovanni Lorenzi.<BR \/><BR \/>Mit dem Entrümpeln tun sich viele Menschen schwer. Bei manchen geht das Bedürfnis, Gegenstände zu sammeln und aufzubewahren, jedoch in ein krankhaftes Verhalten über. Sind Personen unfähig, sich von Gegenständen zu trennen, spricht man vom pathologischen Horten – auch bekannt als „Messie-Syndrom“. <BR \/><BR \/>Meistens geht dieses mit einem exzessiven Kaufverhalten einher: Obwohl keine Gegenstände mehr Platz haben, verspüren Betroffene den Drang, ständig neue Dinge anzuschaffen. Im Extremfall geraten sie dadurch nicht bloß in eine prekäre Wohnungssituation, sondern auch in finanzielle Schwierigkeiten. <BR \/><BR \/>Laut Psychotherapeutin Dr. Claudia Perdighe gibt es eine klare Trennlinie zu „gesunden“ Sammlern, die zwar viele Dinge besitzen, diese aber ordentlich aufbewahren: „Wir sprechen erst von einer Störung, wenn die aufbewahrten Gegenstände Probleme bereiten“, so Perdighe. Laut ihr ist pathologisches Horten in ganz Italien verbreitet. Studien aus den USA würden belegen, dass dort rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung unter krankhaftem Sammeln leiden. „Italienische Studien deuten darauf hin, dass der Anteil hierzulande ähnlich hoch ist.“ <BR \/><BR \/>Noch komplizierter wird die Situation, wenn Betroffene nicht mehr bloß Gegenstände, sondern auch Haustiere ansammeln: Das sogenannte „Animal Hoarding“ geht oft Hand in Hand mit dem klassischen Horten. Hier spielt jedoch nicht die Anzahl an Tieren eine Rolle. „Es können zehn, aber auch 100 Haustiere sein“, erklärte Dr. Giovanni Lorenzi, Tierarzt im Tierheim Sill. „Maßgeblich ist, dass Tierhalter überfordert sind und es nicht mehr schaffen, der Pflege der Tiere nachzukommen.“ Oft fehlt den Tierhaltern die Einsicht. <BR \/><BR \/>Die Tiere leiden unter einem Mangel an Wasser und Nahrung sowie unter einer katastrophalen Hygiene und medizinischer Versorgung. Laut Dr. Lorenzi handelt es sich bei einem Großteil der „Animal Hoarder“ um ältere Frauen, meistens sind Katzen betroffen. Der Tierarzt erinnert sich an einige Fälle zurück, die in Südtirol geschehen sind. „Wichtig ist, Betroffenen die Tiere nicht bloß wegzunehmen, sondern ihnen die nötige psychologische Unterstützung zu bieten“, unterstrich Dr. Lorenzi. Ohne entsprechende Behandlung werden viele nach einigen Jahren wieder rückfällig.<h3>\r\nSelbsthilfegruppen im Entstehen <\/h3>„Vite Sommerse“ ist ein vielfältiges Netzwerk, das aus Sozialarbeitern, Psychologen, Tierärzten, Pflegern und vielen weiteren Fachkräften besteht. Ziel ist es, Personen, die unter pathologischem Horten oder „Animal Hoarding“ leiden, zu helfen. Demnächst werden drei Infotreffen veranstaltet, mit dem Ziel, in Zukunft eine Selbsthilfegruppe zu bilden. Die Treffen finden am <Fett>19. Oktober<\/Fett> sowie am <Fett>9. und 30. November<\/Fett> von <Fett>19 bis 21 Uhr<\/Fett> in Bozen statt. <h3>\r\nViele Fälle in Südtirol<\/h3><b>Frau Schir, ist pathologisches Horten in Südtirol verbreitet?<BR \/><\/b><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Francesca Schir: Laut dem Betrieb für Sozialdienste Bozen gibt es viele Fälle. Die Zahlen sind in den letzten Jahren gestiegen. Zum „Animal Hoarding“ fehlen genaue Daten. Aus Österreich wissen wir aber, dass auch solche Fälle auftreten.<BR \/><BR \/><b>Wie kann man helfen? <BR \/><\/b>Schir: Grundlegend ist die Zusammenarbeit zwischen Psychologen, Sozialarbeitern, Tierärzten und Co. Daher ist das Projekt „Vite Sommerse“ so wichtig. Aus psychologischer Sicht eignet sich eine kognitive Verhaltenstherapie. Ziel ist, dass die Betroffenen lernen, weniger anzusammeln und selbst zu entscheiden, wovon sie sich trennen können.<BR \/><BR \/><b>Wann sollte man sich Hilfe holen?<BR \/><\/b>Schir: Betroffene merken oft nicht, dass sie ein Problem haben. Angehörige sollten daher aufmerksam sein. Es gilt: Wer sich Hilfe holt, muss sich nicht schämen.