Maddie an Sexring verkauft?

Im Fall der vor 13 Jahren in Portugal verschwundenen Maddie ist nun ein Österreicher in den Fokus gerückt. Er war mit dem deutschen Beschuldigten nach einem Treibstoffdiebstahl in Portugal in Haft gesessen und mit ihm befreundet gewesen sein. „Ich weiß, dass er es war“, sagte der mittlerweile in Graz lebende Mann in einem Interview mit der „Daily Mail“. Demnach glaube er, dass der Deutsche das Mädchen an eine Einzelperson oder einen Sexring verkauft haben soll.