Madé Neumair: „Ich habe es vorgezogen, ihn nicht anzusehen“

Konzentriert und etwas angespannt verfolgte Benno Neumairs Schwester Madé Neumair am Freitag das Verfahren im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts in Bozen. Sie glaubt nicht, dass ihr Bruder krank ist, auch von Reue habe sie bisher kein Anzeichen gesehen. „Ich empfinde keinen Hass und keine Wut, die Wahrheit ist, dass ich sehr wenig an Benno denke“, sagte sie im Anschluss.