Madrid vor Wiedereinführung drastischer Einschränkungen

Nachdem die Regierung des Landes die Maßnahmen angeordnet hat, muss nun die Region Madrid bis spätestens Freitagnachmittag darlegen, wie dies umgesetzt werden soll und ab wann die neuen Verbote in Kraft treten.Allerdings hat die Madrider Regionalpräsidentin, Isabel Diaz Ayuso, am Donnerstag angekündigt, die Anordnung der Landesregierung vor Gericht anzufechten. Madrid hat derzeit eine Infektionsrate von 859 Fällen auf 100.000 Einwohner, die höchste in Europa.Die konservative Regionalregierung reagierte verärgert auf die Anweisung der neuen Ausgangssperren, da sie um die Einkommen vieler der über 3 Millionen Einwohner fürchtet. Madrid ist berühmt für seine Ausgeh-Szene mit vielen Bars und Restaurants, die Touristen aus aller Welt anzieht.Nach den Vorstellungen der sozialdemokratischen Zentralregierung sollen nur noch Fahrten zur Arbeit, Schule, zum Arzt oder zum Einkaufen zulässig sein. Die Maßnahmen sind jedoch nicht so drastisch wie bei der ersten Ausgangssperre Mitte März, als die Madrider für eine Frist für 6 Wochen zu Hause bleiben mussten und nur für unaufschiebbare Aufgaben die eigenen vier Wände verlassen durften.

apa