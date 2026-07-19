Im Badeort Milano Marittima ist ein vierjähriges Mädchen aus Österreich im Swimmingpool eines Hotels ertrunken. Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang zu klären.<BR \/><BR \/>Eine weitere Tragödie ereignete sich am Fluss Adda in der Lombardei. Ein 47-jähriger Mann und sein kleiner Neffe verloren dabei ihr Leben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sprang der Mann ins Wasser, um den kleinen Jungen zu retten. Beide ertranken. Die genauen Hintergründe des Unglücks werden derzeit untersucht.<BR \/><BR \/>Die beiden Zwischenfälle führen eine tragische Serie fort. Erst am Mittwoch hatte ein Badeunfall für Schlagzeilen gesorgt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haare-in-pool-ansaugung-verfangen-maedchen-11-stirbt-nach-dramatischem-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die elfjährige Alice Ferrari war in einem Schwimmbad in Sestri Levante mit ihren Haaren in die Ansaugpumpe des Beckens geraten und ums Leben gekommen<\/a>. Gegen die Betreiber der Anlage wird inzwischen ermittelt. Die Obduktion des Mädchens soll in der kommenden Woche durchgeführt werden.