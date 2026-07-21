Die Staatsanwaltschaft Ravenna hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf Vernachlässigung beziehungsweise unbeaufsichtigtes Zurücklassen einer Minderjährigen eingeleitet.<BR \/><BR \/>Nach den bisherigen Ermittlungen der Carabinieri soll der 56-Jährige seiner Tochter gesagt haben, sie solle in einem Bereich zwischen dem Spielplatz und dem Schwimmbad auf ihn warten. Anschließend entfernte er sich – möglicherweise, um etwas aus dem Hotelzimmer zu holen. In diesem Zeitraum soll das Mädchen in den Pool gestürzt sein.<BR \/><BR \/>Ein Teil des Geschehens wurde von den Überwachungskameras des Hotels aufgezeichnet. Darauf ist zu sehen, wie das kleine Mädchen, das im Oktober vier Jahre alt geworden wäre, allein in Richtung Schwimmbecken geht. Danach verliert sich ihre Spur. <BR \/><BR \/>Wenig später erscheint ein Arzt im Blickfeld, der aus dem Hotel geeilt kommt, um dem Kind zu helfen. Kurz darauf trifft auch der Vater ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte er sich zuvor mit seiner Tochter im Spielbereich in der Nähe des Pools aufgehalten, bevor er sie allein zurückließ. Anhand der Videoaufnahmen konnten die Ermittler rekonstruieren, dass das Mädchen mindestens sieben bis acht Minuten im Wasser gewesen sein dürfte.<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt des Unglücks, gegen 14 Uhr, war für das Schwimmbad – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-im-hotelpool-neue-details-zum-tod-der-kleinen-magdalena" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet <\/a>– kein Bademeisterdienst vorgesehen. Die Zugangstore zum Pool standen allerdings offen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren es zwei Jugendliche, die zufällig am Hotel vorbeikamen und den Vorfall als Erste bemerkten. Sie sahen die geöffneten Tore und entdeckten etwas im Wasser treiben. Daraufhin schlugen sie sofort Alarm.<BR \/><BR \/>Unmittelbar nach dem Einsatz der Carabinieri und der Ermittlungsabteilung von Ravenna leitete Staatsanwältin Angela Scorsa ein Ermittlungsverfahren ein. Für Anfang kommender Woche wurde eine Obduktion angeordnet. Außerdem ließ die Staatsanwältin das Schwimmbad beschlagnahmen. Die Ermittlungen, mit denen die Carabinieri von Cervia sowie die Ermittlungsabteilung in Ravenna betraut sind, sollen nun weitere Details und die genauen Umstände des tragischen Unglücks klären.