„Sie war auf dem Gehsteig, wollte gerade den Bus nehmen. Wie kann es sein, dass sie nicht mehr da ist? Warum war dieser Lieferwagen dort“, fragt der Vater des verstorbenen Mädchens völlig verzweifelt vor der Leichenhalle des Bozner Krankenhauses.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-folgenschwerem-unfall-fuenfjaehrige-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> hat seine vierjährige Tochter am gestrigen Dienstag nach einem folgenschweren Verkehrsunfall vor dem Einkaufszentrum WaltherPark ihr Leben verloren. Am Unfalltag wollte sich die Familie, die aus Bangladesch stammt, gegen Mittag treffen. Die Mutter war gemeinsam mit ihrer Tochter unterwegs zur Bushaltestelle, um die Buslinie 201 in Richtung Meran zu nehmen. <h3>\r\nWegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr: Gegen Unfallfahrer wird ermittelt<\/h3>Eine Freundin der Mutter, welche die schreckliche Szene direkt mit angesehen hat, schildert gegenüber der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“:„Sie waren gerade im Einkaufszentrum und gingen zur Bushaltestelle gegenüber vom Bahnhof. Das Mädchen hat sich einen Augenblick entfernt – man hörte den Aufprall und direkt danach den Schrei der Mutter“.<BR \/><BR \/>Gegen 11.30 Uhr erhielt der Vater die schreckliche Nachricht direkt von seiner Frau am Telefon: Sie seien auf dem Weg ins Krankenhaus, weil die Vierjährige angefahren worden war. Der Vater eilte sofort ins Krankenhaus nach Bozen. Doch bei seiner Ankunft war das Mädchen bereits verstorben.<BR \/><BR \/>Neben der Trauer herrscht im Umfeld der Familie auch Wut über die Zustände vor Ort: „Jeden Tag fahren auf diesem Gehsteig Lieferwagen knapp an Passanten hin und her“, schildert ein Bekannter des Vaters gegenüber der Tageszeitung. „Irgendjemand muss das Problem doch gemeldet haben. Warum wurden vorher keine Maßnahmen ergriffen“, so der Bekannte.<BR \/><BR \/>Der Fahrer des Lieferwagens beteuert offenbar, er habe das kleine Mädchen nicht gesehen; gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr ermittelt.<h3>\r\nWie es für die Eltern weitergeht, ist ungewiss<\/h3>„Wir werden die Trauerfeier hier in Bozen halten, aber wollen, dass unsere Tochter in der Heimat beerdigt wird.“ Ob sie hier in Südtirol bleiben wollen, sei laut dem Vater ungewiss: „Ich habe ein gut laufendes Restaurant in Südtirol, aber meine Frau will nach zurück Hause. Wir entscheiden, wenn wir wieder einen klaren Kopf haben.“