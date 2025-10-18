Eine Befreiung ohne technische Hilfsmittel scheiterte. Weil sich der Gesundheitszustand der Jugendlichen verschlechterte, wurden Verkleidungsteile mit hydraulischem Gerät entfernt. Das Mädchen kam zur weiteren Versorgung ins Spital.<BR \/><BR \/>Wie lange sich die 13-Jährige schon in dem Trockner befand, war für die Retter unklar, wie die Freiwillige Feuerwehr Mödling in einer Presseaussendung mitteilte. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte beruhigten sie, während anfangs noch händisch die Verkleidung abgeschraubt und die Stromversorgung gekappt wurde, um die Trommel freizulegen.<BR \/><BR \/>Das Mädchen wurde schonend auf eine spezielle Trage zum Transport verletzter Personen umgelagert und zum Rettungswagen getragen. Dieser brachte sie ins Krankenhaus.