Mädchen und Seniorin tot: Hagelsturm auf Korsika fordert 2 Menschenleben

Ein 13-jähriges Mädchen und eine 72-jährige Frau sind bei orkanartigen Stürmen mit Hagel und Starkregen auf der französischen Ferieninsel Korsika ums Leben gekommen. 12 weitere Menschen wurden am Donnerstag verletzt, wie ein Sprecher der Präfektur mitteilte.

Die bei Touristen beliebte Mittelmeerinsel befand sich demnach im Zentrum eines Tiefdruckgebiets, die Stürme erreichten Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde.



Auch in anderen Teilen Frankreichs gab es nach einer wochenlangen Hitzewelle schwere Überschwemmungen. In einigen Landstrichen ging binnen weniger Stunden mehr Regen nieder als in den vergangenen Monaten insgesamt.