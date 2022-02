Mafia-Boss dirigiert Ehefrau aus der Haft

Bei einem Schlag gegen das organisierte Verbrechen in Süditalien hat die Polizei 38 Menschen festgenommen. Die Ermittler werfen den Tatverdächtigen unter anderem die Bildung einer Mafia-Vereinigung, Drogenhandel, das illegale Tragen von Waffen und Erpressung vor, wie die Polizei in der apulischen Küstenstadt Tarent am Mittwoch mitteilte.