Die Operation wurde von den Antimafia-Ermittlern in Palermo koordiniert und von der Finanzpolizei durchgeführt. Sie erstreckte sich über mehrere Länder und führte zur Sicherstellung von Unternehmen, Finanzbeteiligungen und Vermögenswerten in verschiedenen Staaten, darunter Andorra, Luxemburg, die Schweiz, Monaco sowie Spanien.<BR \/><BR \/>Von den Kriminalisten konnte ein umfangreiches Vermögen rekonstruiert werden, das aus Drogenhandel seit den 1980er-Jahren stammen soll und über Offshore-Strukturen reinvestiert wurde - unter dem Schutz des damaligen Cosa-Nostra-Bosses Matteo Messina Denaro.<BR \/><BR \/>Italiens lange Zeit meistgesuchter Mafiaboss war 2023 im Alter von 61 Jahren in L'Aquila an den Folgen eines Krebsleidens gestorben. Der Boss der sizilianischen Cosa Nostra war nach drei Jahrzehnten auf der Flucht im Jänner 2023 verhaftet worden. Er soll Dutzende Morde begangen oder organisiert haben, darunter auch die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafiajäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die 1992 weltweit Schlagzeilen machten.