Mafiosi im Gesundheitswesen – Verdächtige in Italien festgenommen

Zudem seien Firmen mit einem Gesamtwert von etwa zwölf Millionen Euro konfisziert worden. Den Verdächtigen werden unter anderem Mafia-Vereinigung, Korruption und Erpressung vorgeworfen.Die Einsätze liefen den Angaben zufolge unter anderem in den Provinzen Reggio Calabria, Rom und Mailand.Die Mafia soll die Vergabeverfahren der Gesundheitsbehörde in Reggio Calabria beeinflusst haben und so an den Auftrag für die Reinigungsdienste in Krankenhäusern und Verwaltungseinrichtungen gekommen sein.Die Verdächtigen sollen sich in der Corona-Pandemie außerdem früher als für sie vorgesehen gegen Covid-19 haben impfen lassen. Die Ermittler stellten unter anderem einen Regionalrat wegen Korruption unter Hausarrest. Der Politiker wurde der Nachrichtenagentur Ansa zufolge im vergangenen Jahr erst gewählt.

apa/stol