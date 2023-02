Magdalena Fischnaller: Noch kein Erfolg bei Suchaktion

Niemand hat Fischnaller gesehen

Am Dienstag standen die Suchmannschaften auch in Taufers in Münstertal mit den Suchhunden im Einsatz, laufend unternehmen Freiwillige Feuerwehren im ganzen Land Versuche, die 34-Jährige zu finden. Dabei stützt man sich auf Hinweise aus der Bevölkerung, die mittlerweile aus ganz Südtirol bei den Einsatzkräften eingehen, allerdings handelte es sich bislang bei allen um Verwechslungen: Niemand scheint Magdalena Fischnaller seit ihrem Verschwinden am vergangenen Donnerstag gesehen zu haben.Auch soll keine Überwachungskamera der Landeshauptstadt die Frau aufgenommen haben – wie die Quästur auf Anfrage mitteilte, wurden die Untersuchungen der Aufzeichnungen beendet, auf keiner davon sei Fischnaller zu sehen.Die Analyse des Computers der Vermissten lieferte auch keine neuen Hinweise über einen möglichen Aufenthaltsort der Frau.Die Einsatzkräfte sind weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen: Magdalena Fischnaller ist 1,65 Meter groß, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und blaue Augen, sie trägt eine graue Jacke der Marke Salewa sowie rote Wanderschuhe. Wer die 34-Jährige gesehen hat, ist gebeten, sofort die Notrufnummer 112 zu wählen.