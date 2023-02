Der leblose Körper der vermissten 34-Jährigen ist am Donnerstagvormittag in einem Kondominium in der Nähe des Krankenhauses in Bozen aufgefunden worden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet. Zu den genaueren Umständen ist nichts bekannt.Die Trauer und die Betroffenheit im Land sind groß.