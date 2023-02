Magdalena Fischnaller weiter vermisst: Nun wird auch im Vinschgau gesucht

Hinweise der Notrufnummer melden

Die Farbe der Jacke wird im Bild der Überwachungskamera falsch dargestellt; die Jacke ist grau.

Seit Donnerstag wird nun schon nach der 34-jährigen Magdalena Fischnaller gesucht. Weiterhin sind zahlreiche Einsatzkräfte damit beschäftigt, den sich auftuenden Spuren nachzugehen. Während in den vergangenen Tagen hauptsächlich das Gebiet um Bozen abgesucht wurde, verfolgten die Ordnungshüter am Montag auch eine weitere Spur am Ritten. (STOL hat berichtet.) Am Abend dann wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren im Vinschgau alarmiert, nachdem eine Meldung zu einer Personensichtung aus Schluderns eingegangen war, die auf die Beschreibung der vermissten 34-Jährigen passt.Mit Drohnen und Wärmebildkamera suchen Freiwillige der Wehren von Schluderns, Prad, Lichtenberg, Tartsch sowie Bergretter aus Prad nach Spuren.Informationen können und sollen weiterhin an die Notrufnummer 112 gegeben werden.Magdalena Fischnaller gilt seit Donnerstag als vermisst. Sie hat am Vormittag das Bozner Krankenhaus verlassen, seitdem fehlt von ihr jede Spur.Magdalena Fischnaller ist 1,65 Meter groß, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und blaue Augen, sie trägt eine graue Jacke der Marke Salewa, rötliche Wanderschuhe und vermutlich einen roten Hut.