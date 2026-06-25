Insgesamt acht Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren mussten medizinisch versorgt werden.<BR \/><BR \/>Eine rund 100-köpfige Schülergruppe aus Deutschland ist derzeit in einer Pension in der Gemeinde Natz-Schabs zu Gast. Informationen zufolge zeigten die ersten Schüler bereits am Mittwochabend erste Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung. <BR \/><BR \/>In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschlechterte sich der Gesundheitszustand mehrerer Kinder. Am Donnerstagvormittag wurden schließlich acht Schüler vor Ort von einem Notarztteam sowie den Sanitätern zweier Rettungswagen des Weißen Kreuzes Brixen versorgt.<BR \/><BR \/> Im Einsatz stand zudem der sogenannte Rettungskoordinator, der bei Ereignissen mit mehr als fünf Patienten hinzugezogen wird. Zwei Kinder wurden vorsorglich in das Krankenhaus Brixen gebracht, wo sie medizinisch versorgt werden. Die übrigen betroffenen Schüler konnten vor Ort behandelt werden.