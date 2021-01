Magier Siegfried Fischbacher ist tot

Fischbacher brachte es zusammen mit seinem Lebenspartner Roy Horn als „Siegfried und Roy“ mit seinen weißen Tigern zu weltweitem Ruhm und begeisterte das Publikum mit atemberaubenden Zauberkunststücken.Erst kürzlich wurde wurde bei Siegfried Fischbacher Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Der Tumor sei ihm zwar in einer 12-stündigen Operation entfernt worden, dennoch habe es keine Chance auf eine Genesung gegeben – der Krebs hatte bereits gestreut. (STOL hat berichtet) Am Mittwochabend starb Fischbacher im Alter von 81 Jahren in Las Vegas.

