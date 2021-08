Magreid: Wohnung steht in Vollbrand – 6 Personen evakuiert

Gegen 3 Uhr wurden zahlreiche Feuerwehrleute in die Bahnhofstraße nach Magreid gerufen. Dort war es zu einem Großbrand in einem Wohngebäude gekommen, wobei das Feuer auch auf den Dachstuhl übergriff. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand.In einem Großeinsatz gelang es den Freiwilligen Feuerwehren von Magreid, Kurtatsch, Neumarkt, Laag, Kurtinig, Tramin und der Berufsfeuerwehr Bozen den Brand einzudämmen. Bei der Bekämpfung des Brandes wurde schwerer Atemschutz eingesetzt und der Außenangriff wurde von 2 Drehleitern unterstützt. Zudem wurden Löschwasserleitungen vom Fennerbach und dem großen Kalterer Graben aufgebaut. Die Bewohner des Hauses konnten evakuiert werden.Wie es zum Brand gekommen war, und wie groß der Schaden am Wohngebäude ist, bleibt noch unklar.Im Einsatz standen neben den zahlreichen Feuerwehrleuten auch das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri von Neumarkt und der Gemeindezivilschutz.Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten.Bei dem Wohnungsbrand erlitten 6 Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen. Sie konnten alle evakuiert und anderswo untergebracht werden. Dabei handelt es sich unter anderem um eine Frau (Jahrgang 1976) und einen Mann (Jahrgang 1958) aus Tunesien, einen Mann (1960) aus Magreid sowie einen jungen Mann (Jahrgang 2000), ebenfalls aus Magreid.Beim Großeinsatz wurde außerdem ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde vor Ort behandelt.

