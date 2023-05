Mai: Teils doppelt so viel Niederschlag wie im Durchschnitt

Höchste und niedrigste Temperatur

Niederschläge über dem Durchschnitt

Juni beginnt wechselhaft

Der heute zu Ende gehende Monat war durchschnittlich warm und überdurchschnittlich nass: Im Mai lagen die Temperaturen nahe dem langjährigen Durchschnitt der 30 Jahre zwischen den Jahren 1991 und 2020. Nach einer wärmeren Phase zu Beginn und am Ende kühlte es zur Monatsmitte deutlich ab. Dies geht aus den Aufzeichnungen der Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz hervor.Die höchste Temperatur des Monats wurde am 26. Mai mit 30,8 Grad Celsius an der Wetterstation Gargazon gemessen. Der tiefste Wert wurde am Morgen des 18. Mai mit minus 1,8 Grad in Sexten verzeichnet.Nach einer langen Trockenperiode brachte der Mai erstmals wieder überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Mancherorts fiel doppelt so viel Regen wie für den Mai üblich, berichten die Meteorologen.Der Juni beginnt morgen mit einer Mischung aus Sonne, Quellwolken und einzelnen gewittrigen Schauern. Auch am Freitag ändert sich an der Wetterlage wenig, es bleibt frühsommerlich warm, aber nicht ganz stabil.Das Wochenende ist durchwachsen: Der Samstag bringt am Vormittag verbreitet Sonnenschein, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung an. Der Sonntag verläuft voraussichtlich wechselnd bewölkt, vor allem in der zweiten Tageshälfte ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück.