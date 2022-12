Mailänder Flughafen testet Passagiere aus China

Es handle sich um eine Vorbeugungsmaßnahme, mit der die Region Lombardei, zu der Mailand gehört, feststellen will, an welcher Variante sich chinesische Passagiere infiziert haben könnten, teilten die Behörden am Dienstagabend mit.Am Dienstag wurden bereits 120 Tests auf dem Mailänder Flughafen durchgeführt. Die Lombardei war die erste westliche Region, in der sich im Februar 2020 die Corona-Pandemie verbreitet hat.Die Maßnahmen gehen mit einer Lockerung der bisher drastischen Corona-Einreisebeschränkungen in China selbst einher. So hat die chinesische Gesundheitskommission am Montag mitgeteilt, dass die Quarantänepflicht für Einreisende ab dem 8. Jänner fällt.China hatte am 7. Dezember nach fast 3 Jahren mit Lockdowns, Massentests und anderen strengen Maßnahmen ein abruptes Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet. Die Kehrtwende in der Corona-Politik wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen.