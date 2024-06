Mailand: 3-köpfige Familie stirbt an Folgen eines Autowerkstatt-Brandes

Opfer wurden in ihrer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes gefunden

Die Opfer befanden sich in einer Wohnung im dritten Stock des vom Feuer betroffenen Gebäudes in der Via Fra Galgario. Das 6-stöckige Haus wurde sofort evakuiert, aber nicht alle Einwohner konnten es sofort verlassen.Die 3 Opfer wurden in ihrer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes gefunden, in die Rauch und Flammen aus einer Werkstatt im Erdgeschoss eingedrungen waren. Sie dürften an Rauchvergiftung gestorben sein.Antonio Tollardo soll vergebens versucht haben, die Eltern in Sicherheit zu bringen. Weitere 4 Personen wurden verletzt, niemand schwebt in Lebensgefahr. Ermittelt wird über die Ursachen des Brandes in der Werkstatt. Vermutet wird, dass einige Arbeiter mit Brennstoff hantiert hatten.