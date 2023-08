Mailand: 4 Luxus-Handtaschen im Wert von 90.000 Euro gestohlen

Zu den gestohlenen Handtaschen zählte eine Tasche aus Krokodilleder, die allein schon 50.000 Euro wert ist, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Mitarbeiter des Stores in der Shoppingstraße Via Monte Napoleone, die für ihre Luxus-Modeboutiquen bekannt ist, erstatteten bereits am Montag bei den italienischen Carabinieri Anzeige.Die vier teuren Handtaschen seien aus ihren Kisten im Lager entwendet und gegen billigere Modelle ausgetauscht worden, berichtete die Zeitung „Corriere della Sera“. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Zu dem Lager haben demnach nur Mitarbeiter des Stores Zugang.Die Ermittler der Carabinieri versuchen nun anhand von Aufnahmen aus der Videokamera herauszufinden, wer die Taschen gestohlen hat. Die Vorgehensweise deutet allerdings auf eine geplante Aktion hin – die Diebe mussten die Wertunterschiede der Taschen gut gekannt haben.