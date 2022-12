Mailand: 7 Jugendliche brechen aus Gefängnis aus

Brand im Gefängnis

7 Jugendlichen nutzten die Tatsache, dass zu Weihnachten nur ein einziger Gefängniswärter im Einsatz war, um auszubrechen. Dabei handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, bestätigte der Direktor der Strafanstalt. Die 7 jungen Insassen des Beccaria-Gefängnisses in Mailand sind gegen 16.30 Uhr offenbar durch einen Spalt in der Mauer geflohen.Die Gefängnispolizei und andere Polizeikräfte leiteten sofort eine Suchaktion ein. Nach einigen Stunden gelang es ihnen, 2 der entkommenen Burschen ausfindig zu machen.Sie wurden in das Gefängnis zurückgebracht. Nach den anderen 5 wird derzeit in großem Umfang gesucht.Nach dem Ausbruch eskalierte die Situation weiter: Gefängnisinsassen zündeten Matratzen an. Ein Flügel des Gefängnisses war ohne Licht. Einige Gefängnisaufseher erlitten Rauchvergiftungen und mussten behandelt werden. 4 Polizeibeamte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Häftlinge brüllten aus den Fenstern des Gefängnisses und beschimpften Journalisten. Die 118 schickte 5 Krankenwagen und 2 weitere Fahrzeuge zum Einsatzort.Erst nach mehreren Stunden trat wieder Ruhe ein. Das in einigen Zellen entstandene Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. 5 Feuerwehrfahrzeuge waren eingetroffen, um die Situation unter Kontrolle zu halten.2 Beamte im Gefängnis waren wohl betrunken gewesen. Am Montag soll überprüft werden, wie es zu einem Vorfall dieser Art kommen konnte.Matteo Salvini erklärte sich „fassungslos“ über den Ausbruch aus dem Mailänder Beccaria-Gefängnis und betonte, er verfolge die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit.