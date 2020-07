Mailand: Busfahrer wegen Geiselnahme von Schülern verurteilt

Ein Gericht in Mailand sprach den Angeklagten wegen gewaltsamen Freiheitsentzugs mit terroristischer Absicht schuldig, wie italienische Medien berichteten.Der aus dem Senegal stammende Italiener hatte den Schulbus in der Nähe von Mailand mit Benzin begossen und in Brand gesetzt. Nach eigener Aussage wollte er mit der Tat auf den Tod afrikanischer Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen.Die Jugendlichen konnten damals in letzter Minute gerettet werden. Zwei Schülern an Bord des Busses gelang es, die Polizei zu alarmieren. Polizisten blockierten den Bus daraufhin südöstlich von Mailand und schlugen dessen hintere Scheiben ein. Während das Fahrzeug in Flammen aufging, brachten sie die Kinder in Sicherheit.

