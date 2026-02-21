Er hatte geplant, bis zur Schließung unbemerkt in der Bank zu bleiben, um dann in der Nacht zuzuschlagen, doch der Plan scheiterte an Überwachungskameras und Sicherheitssystemen. Ein 24-Jähriger aus Bangladesch ist gestern festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, den Tresorraum einer Bankfiliale in Mailand aufzubrechen.<BR \/><BR \/>Der junge Mann hatte sich während der regulären Öffnungszeiten Zutritt zu den Räumen verschafft und war nach Geschäftsschluss unbemerkt im Gebäude geblieben. Als er allein war, begab er sich in den Tresorraum und versuchte, mehrere Schließfächer zu öffnen und beschädigte ein Schloss. Seine Bewegungen wurden jedoch vom Videoüberwachungssystem aufgezeichnet. <BR \/><BR \/>Carabinieri rückten aus, unterstützt von der Feuerwehr. Der Zugang zum Tresorraum erwies sich als schwierig: Der Bankschlüssel befand sich in einem Tresor mit Zeitschloss, das erst für 8 Uhr morgens programmiert war. Die Feuerwehr musste daher zunächst den Schlüsseltresor und anschließend den Tresorraum gewaltsam öffnen. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden und endeten gegen 6 Uhr morgens. Der Mann wurde festgenommen.<Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>