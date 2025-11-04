Die Frau, Angestellte der Gesellschaft Finlombarda, wurde mit einer 30 Zentimeter langen Küchenmesserklinge im linken Rückenbereich schwer verletzt aufgefunden. Nach dem Angriff war sie noch bei Bewusstsein. <BR \/><BR \/>Sie wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen in kritischem Zustand ins Niguarda-Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Die Operation dauerte rund zwei Stunden. <BR \/><BR \/>Nach Angaben von Guido Bertolaso, dem lombardischen Gesundheitsbeauftragten, wurden Lunge und Milz verletzt. Die Frau schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr, die Prognose bleibt aber vorbehalten. <h3>\r\nTäter auf der Flucht<\/h3>Der Ehemann der Frau eilte mit dem Fahrrad zum Tatort, nachdem er von den Behörden informiert worden war. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er ohne erkennbares Motiv gehandelt haben könnte, schließt aber auch einen Raubversuch nicht aus. <BR \/><BR \/>Der Tatort befindet sich in einem kleinen Bereich auf der Piazza Gae Aulenti zwischen zwei Hochhäusern, nahe einem Fahrradparkplatz. Dort befinden sich mehrere Überwachungskameras, deren Aufnahmen derzeit ausgewertet werden. <BR \/><BR \/>Laut Polizei gibt es bereits Bilder einer verdächtigen Person, die möglicherweise mit dem Angriff in Verbindung steht. Die Frau war am Morgen mit der U-Bahn zur Piazza Gae Aulenti gefahren – möglicherweise traf sie ihren Angreifer dort zufällig.