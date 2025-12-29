Die Frau, deren Alter auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt wird, wurde halb bekleidet aufgefunden. Persönliche Dokumente oder andere Gegenstände der Toten wurden bisher nicht gefunden. Auf dem Körper seien einige Flecken am Hals und im Gesicht festgestellt worden; bislang sei jedoch unklar, ob diese auf Gewaltanwendung zurückzuführen sind, berichteten die Carabinieri. Die Todesursache wird derzeit noch untersucht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255377_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittler schließen keine Möglichkeit aus. Es werden Aufnahmen der Überwachungskameras in der Umgebung ausgewertet, um Hinweise auf den Vorfall zu erhalten. Auch ein Mord wird nicht ausgeschlossen.<BR \/>Der zuständige Staatsanwalt Antonio Pansa ermittelt. Der Leichnam wurde in einem kleinen Weg des Innenhofs unter den Fenstern eines Apartments in der Nähe des Hauseingangs entdeckt. Ein Rechtsmediziner untersucht derzeit den Körper der Frau, die von der Hausmeisterin entdeckt wurde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1255380_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„An verschiedenen Stellen am Körper der jungen Frau sind Spuren erkennbar“, erklärte Staatsanwalt Pansa. Ein Tod durch einen Sturz könne jedoch ausgeschlossen werden. Weitere Untersuchungen seien erforderlich.