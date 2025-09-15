Ein Suizidversuch in Mailand endet tragisch: Ein 70-jähriger Mann versuchte, sich durch einen Sprung vom Balkon seiner Wohnung das Leben zu nehmen – und traf dabei eine Frau, die gerade die Straße entlangging. Die 83-jährige Pensionistin, Francesca Manno, war sofort tot. Der Mann überlebte und wurde nun wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. <BR \/><BR \/>Francesca Manno war zu Fuß unterwegs, vermutlich auf dem Heimweg, als sie von dem Mann getroffen wurde, der sich vom vierten Stockwerk eines Wohnhauses in die Tiefe stürzte. Die Tragödie ereignete sich im Innenhof des Wohnhauses, in dem beide wohnten.<h3>\r\n83-Jährige auf der Stelle tot<\/h3>Der Aufprall war extrem heftig, die Frau wurde auf der Stelle getötet, regelrecht erdrückt. Der Mann überlebte schwer verletzt und wurde mit Beinbrüchen ins Mailänder Krankenhaus Niguarda gebracht, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt.<BR \/><BR \/>Zunächst vermuteten die Einsatzkräfte einen gemeinsamen Suizid, doch schnell stellte sich heraus: Die beiden kannten sich nicht. Andere Passanten riefen die Carabinieri sie die Ermittlungen auf.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde inzwischen wegen fahrlässiger Tötung angezeigt - eine formelle Maßnahme, wie sie in Fällen mit tödlichen Folgen vorgeschrieben ist, auch wenn keine Tötungsabsicht bestand.