<BR \/>Entdeckt wurde das Baby von einer Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging. Als sie Geräusche aus einer Ecke der Straße hörte, näherte sie sich der dort abgelegten Tüte und bemerkte das Neugeborene. Sie alarmierte umgehend die Polizei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372194_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Kind wurde in die Notaufnahme des Niguarda-Krankenhauses in Mailand gebracht. Die Plazenta deutet darauf hin, dass die Geburt erst wenige Stunden zuvor stattgefunden haben könnte. Ermittler der Mailänder Kriminalpolizei nahmen vor Ort Untersuchungen auf.