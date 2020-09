Mailand und Bergamo wollen globalen Gesundheitsgipfel organisieren

„Wir hoffen, dass die italienische Regierung unseren Vorschlag annimmt. Europa braucht einen einheitlichen Kurs auch im Gesundheitswesen. Dafür sind Erfahrung, Know-how und Solidarität notwendig. Wir müssen den Weg zu einer gemeinsamen Gesundheitspolitik finden, die alle EU-Bürger vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie schützt“, so die beiden Bürgermeister in einer am Freitag veröffentlichten Presseaussendung.Mailand und Bergamo seien internationale Städte mit einer starken Präsenz von Universitäten und Pharmakonzernen. „Die Pandemie hat unsere Städte und Bürger schwer getroffen. Einen Gesundheitsgipfel bei uns organisieren zu können, hätte eine tiefe symbolische Bedeutung“, hieß es im Schreiben der beiden Bürgermeister.„Wir sind glücklich, als Gastgeber im kommenden Jahr den 'Global Health Summit' organisieren zu können. Zusammen schützen wir unsere Gesundheit und bauen eine bessere Zukunft für die neuen Generationen auf“, kommentierte Premier Giuseppe Conte. Das Gipfeltreffen sollte im zweiten Halbjahr 2021 stattfinden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

apa