Jugendliche aus Südtirol: Warten auf eine Antwort

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Laut derzeitigem Wissensstand waren die 3 Südtiroler – sie gehören der Skater-Szene an – am Samstag Abend in Mailand zum Feiern unterwegs. Zu später Stunde trafen sie in einer Straße auf einen Mann, der Fotos machte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Ortspolizisten, der den Auftrag hatte, nächtliche Sachbeschädigungen in der Gegend zu dokumentieren.Offenbar hat er auch die Jugendlichen fotografiert, die ihn deshalb zur Rede gestellt haben sollen. So kam es zum Handgemenge, im Zuge dessen 2 Schüsse fielen. Der Ortspolizist soll gesagt haben, er habe sich als Beamter ausgewiesen. Laut den Jugendlichen sei das aber nicht so. Sie hätten sogar gesagt „Riafmer die Polizei“ – das ist im Video zu hören, das im Internet kursiert.Das ist ein Indiz, das aus der Sicht des Anwalts als entlastend zu werten sei. Auch das Verhalten des Ortspolizisten, gleich die Waffe einzusetzen, sei diskutabel. Der Anwalt erklärt, dass noch nicht alle Karten, sprich Videos, auf dem Tisch liegen. Diese sollen aber den Ermittlern vorgelegt werden, bevor Inhalte an die Öffentlichkeit gelangen.

uli