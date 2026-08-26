Glovo steht in Italien seit Februar unter gerichtlicher Aufsicht. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts auf Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Staatsanwaltschaft fordert nun, dass das Unternehmen nicht nur die Vergütung anpasst, sondern auch seine Arbeitsverträge und die Funktionsweise des eingesetzten Algorithmus offenlegt.<h3>\r\nIn Italien arbeiten rund 40.000 Fahrradkuriere für die Plattform<\/h3>Nach Angaben der Staatsanwaltschaft will Glovo die Vergütung der Kuriere von bisher rund 10 auf bis zu 14 Euro pro Stunde erhöhen. Die Bezahlung pro Lieferung soll demnach von 2,50 auf 3 Euro steigen. In Italien arbeiten rund 40.000 Fahrradkuriere für die Plattform. Streitpunkt ist insbesondere die Berechnung der sogenannten „effektiven, gedeckelten Zeit“. Dabei wird nicht mehr die von Glovo geschätzte Dauer einer Lieferung zugrunde gelegt, sondern die tatsächlich benötigte Zeit – allerdings nur innerhalb eines vom Algorithmus festgelegten Höchstwerts.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hält diese Berechnung für intransparent. Nach den von Glovo der italienischen Wettbewerbsbehörde übermittelten Daten sollen im Juni bei knapp 1,2 Millionen tatsächlich geleisteten Stunden rund 343.000 Stunden nicht als vergütungsfähige Zeit berücksichtigt worden sein. Damit wären etwa 28 Prozent der Arbeitszeit nicht bezahlt worden. Glovo erklärte der Wettbewerbsbehörde zugleich, Daten über die tatsächliche Dauer der Log-in-Zeiten seiner Kuriere seien nicht verfügbar.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft fordert, dass Glovo zumindest besonders regelmäßig arbeitende Kuriere als Beschäftigte anstellt. Dazu könnten unter anderem Kuriere gehören, die mehrere Tausend Lieferungen pro Jahr ausführen. Nach Berechnungen der Ermittler könnten dem Staat durch die bisherige Einstufung als Selbstständige zudem Sozialabgaben in Höhe von rund 38 Millionen Euro über drei Jahre entgangen sein.<h3>\r\nGlovo weist die Vorwürfe zurück<\/h3>Glovo weist die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen erklärte, die höheren Vergütungen seien mit der Staatsanwaltschaft vereinbart worden und würden die jährlichen Personalkosten um rund 12 Millionen Euro erhöhen. Die Kuriere seien weiterhin als Selbstständige tätig. Glovo hält eine Beschäftigung der besonders aktiven Fahrer als Arbeitnehmer wirtschaftlich für nicht tragbar und droht nach eigenen Angaben sogar damit, sich aus Italien zurückzuziehen. Über die weiteren Forderungen der Staatsanwaltschaft muss nun das zuständige Mailänder Gericht entscheiden.<BR \/><BR \/>Der Fall ist beispielhaft für die Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen in der sogenannten Gig-Economy, bei der Aufträge über Online-Plattformen kurzfristig an oft scheinbar selbstständige Arbeitskräfte vergeben werden. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hatte Anfang Februar bereits die italienische Glovo-Einheit Foodinho unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Gegen den Geschäftsführer wird wegen des Vorwurfs der Ausbeutung von Arbeitskräften ermittelt.