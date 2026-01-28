<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gambier-tot-in-abstellraum-gefunden-untersuchungen-eingeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> lebte der Mann in einem Privathaus in einem kleinen Abstellraum ohne Heizung, der unter einer Treppe eingerichtet war. Zum Heizen benutzte er einen Holzkohleofen.<BR \/><BR \/>Sein Leichnam wurde am 23. Jänner gefunden. In der Folge hatten die Behörden Untersuchungen eingeleitet, um die genauen Umstände seines Todes zu klären.<BR \/><BR \/>Die Leichenbeschau lieferte Hinweise auf eine Kohlenmonoxidvergiftung, weshalb die Ermittler keine Obduktion beantragten.