Mal Sonne, mal Wolken am Himmel über Südtirol

Der Montag beginnt vor allem in Richtung Nordosten mit Wolken, auch etwas Neuschnee ist nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Tages zeigt sich dann vermehrt die Sonne, bevor es am Abend gen Süden unter Umständen auch zu ein paar Schauern kommen kann.Am Dienstag nehmen dann wieder die Wolken Überhand, am Mittwoch übernimmt hingegen großteils die Sonne die Regie. Am Donnerstag sorgt eine schwache Front für mehr Wolken, Niederschläge sollen laut Prognosen des Landeswetterdienstes jedoch die Ausnahme bleiben.Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen minus 4 und plus 16 Grad.

deb