Geboren am 23. Jänner 1938 im sächsischen Deutschbaselitz als Hans-Georg Kern verließ Baselitz alsbald den Osten, machte sich zunächst in Westberlin einen Namen und etablierte bald das Leid des Zweiten Weltkriegs als eines seiner Hauptthemen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307820_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Ab Ende der 60er malte er seine Bilder, als ob diese am Kopf stehen, was zur Trademark des aufstrebenden Malers wurde, der sich aber auch in der Bildhauerei einen Namen machte.