Mallorca: Ukrainischer Seemann will russische Yacht versenken

Der zur Bootscrew gehörende Ukrainer wollte seinen Chef Alexander Mijeev für dessen indirekte Beteiligung am russischen Angriff auf die Ukraine bestrafen.Mijeev stelle mit einem seiner Unternehmen unter anderem Militär-Hubschrauber für die russische Armee her, rechtfertigte der Seemann seinen Sabotageakt laut der Zeitung Ultima Hora vor dem Untersuchungsrichter.Der sich bereits wieder auf freiem Fuß befindende ukrainische Seemann soll nach Medienberichten vom Sonntag bereits am Samstag versucht haben, die im Hafen von Port Adriano im Südwesten Mallorcas liegende „Lady Anastasia“, eine 7-Millionen Euro teure 48-Meter Yacht, zu fluten.Der Ukrainer sagte den anderen Crew-Mitgliedern jedoch Bescheid, damit niemand zu Schaden komme. Diese konnten den Sabotageakt noch rechtzeitig verhindern und benachrichtigten die spanische Polizei, die den Ukrainer schließlich verhaftete.

apa/stol