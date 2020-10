Mals: Mann mit 780 Gramm Hanfblüten im Rucksack angezeigt

Der Mann war den Carabinieri am späten Sonntagnachmittag bei einer Kontrolle in Tartsch aufgefallen. Da er bereits wegen diverser anderer Drogendelikte polizeibekannt war, kontrollierten die Carabinieri den Rucksack des 50-Jährigen. Darin fanden sie 780 Gramm indischer Hanfblüten.Mit Verstärkung durch die Carabinieri Schlanders wurde anschließend auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Dort wurden weitere 140 Gramm getrockneter Hanfblüten sowie Utensilien für ein Gewächshaus zum Hanfanbau gefunden.Die Drogen, die wohl zum Verkauf auf dem lokalen Drogenmarkt bestimmt waren, wurden beschlagnahmt und zur Untersuchung in das Drogenlabor der Carabinieri von Bozen gebracht. Der 50-Jährige, der schon seit Jahrzehnten in der Südtiroler Drogenszene bekannt war, wurde angezeigt.

