Mals: Andreas Gallia (19) ist tot – Verletzungen waren zu schwer

Am Samstag, den 17. August wurden die Einsatzkräfte kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall nach Matsch gerufen. Wie STOL berichtet hat, war ein junger Mann mit seinem Fahrrad zu Sturz gekommen (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unfall). Es handelt sich um den in der Gemeinde Mals wohnhaften 19-jährigen Andreas Gallia. „Zum Sturz kam es ohne Fremdeinwirkung“, teilten die Carabinieri mit.Gallia wurde vom Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 in das Bozner Krankenhaus geflogen, in dem er behandelt wurde.Aus dem Spital hieß es vor wenigen Tagen auf Nachfrage, dass Gallia in kritischem Zustand sei. Am gestrigen Mittwochmorgen dann die traurige Nachricht: Andreas Gallia ist gestorben.