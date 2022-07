Mals: Waldbrand unter Kontrolle

Die Wehrleute bei den Löscharbeiten. - Foto: © FF Schlinig

Da es sich um einen Einsatz in unwegsamen Gelände handelt, mussten die Feuerwehren eine 1,5 Kilometer lange Löschleitung legen. - Foto: © FF Schlinig

Die Freiwillige Feuerwehr Schlinig ist am Freitagvormittag zu einem Waldbrand in unwegsamen Gelände gerufen worden. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte sich ein Feuer in der Nähe des „Gerstlhofs“ entwickelt und drohte sich weiter auszubreiten. Dies haben die Wehrleute verhindert und den Brand nach etwa 2 Stunden unter Kontrolle bringen können.Die Nachlöscharbeiten halten an und werden nach Einschätzung der Freiwilligen Feuerwehr Schlinig noch Zeit in Anspruch nehmen.Da der Brand sich in schwer zugänglichem Gelände befindet, mussten die Einsatzkräfte eine 1,5 Kilometer lange Zubringerleitung legen um die Zufuhr an Löschwasser zu gewährleisten. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Burgeis, Latsch, Mals und Schlinig, die Forstbehörde und die Carabinieri.