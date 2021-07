Malta rettete 81 Migranten, 3 Leichen an Bord

Die maltesischen Behörden haben 81 Migranten gerettet, die an Bord eines Bootes seit 24 Stunden in Maltas Gewässern in Schwierigkeiten waren. Im Boot befanden sich 3 Leichen, berichtete die Hilfsorganisation „Alarm Phone“ per Twitter, die die Verspätung bei der Rettungsaktion bemängelte.