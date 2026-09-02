Eine junge Frau hatte ihn am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung mit der Fiumestraße angesprochen, berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“. Zunächst schien alles harmlos. „Als sie angefangen hat, mit mir zu sprechen, waren wir noch ziemlich weit voneinander entfernt“, erzählt der 60-Jährige. Doch plötzlich kam sie näher und packte ihn am Arm.<BR \/><BR \/>„Ich habe sie weggestoßen, zwei Mal passierte dasselbe noch einmal“, schildert der Bozner. Was genau hinter der ungewöhnlichen Begegnung steckte, bemerkte er erst wenige Augenblicke später. Als die junge Frau die Flucht ergriff, war seine Rolex-Uhr im Wert von rund 10.000 Euro bereits nicht mehr an seinem Handgelenk.<BR \/><BR \/>Der Mann nahm seinen Hund auf den Arm und versuchte noch, ihr nachzusetzen – vergeblich. „Wahrscheinlich hat jemand mit einem Auto auf sie gewartet“, vermutet er. Nun ermitteln die Carabinieri. Bei den Carabinieri erstattete der Mann Anzeige. Die Ermittler versuchen nun, die junge Frau ausfindig zu machen.<BR \/><BR \/>Der Bozner glaubt unterdessen, dass sie ihn möglicherweise schon zuvor beobachtet hatte. „Sie wusste, dass ich diese Uhr hatte“, sagt er. Für ihn ist der Vorfall vor allem eine Warnung: „Man muss aufpassen“ – auch bei einer scheinbar völlig harmlosen Begegnung auf offener Straße.