HGV-Präsident Klaus Berger hob das langjährige Engagement seines Vorgängers hervor. Mit Leidenschaft, Weitblick und großem Verantwortungsbewusstsein habe Pinzger die Entwicklung des Verbandes maßgeblich geprägt und sich insbesondere in herausfordernden Zeiten für die Interessen der Gastwirtinnen und Gastwirte eingesetzt. Dazu zählten vor allem die Diskussion um die Bettenobergrenze sowie die Weiterentwicklung des Tourismus in Südtirol.<BR \/><BR \/>„Manfred Pinzger hat dem Verband eine starke Stimme gegeben und sich mit ganzer Kraft für die Mitglieder eingesetzt“, betonte HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Anliegen waren Pinzger stets die kleinstrukturierten Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Er setzte sich für deren Stärkung und für eine nachhaltige touristische Entwicklung ein, die sowohl die Lebensqualität der Bevölkerung als auch die Zukunftsperspektiven der Familienbetriebe berücksichtigt. Auch die Bedeutung der Dorfbar und des Dorfgasthauses als Orte der Begegnung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts rückte er immer wieder in den Mittelpunkt.<BR \/><BR \/>Besonders würdigte Berger zudem Pinzgers Einsatz auf politischer Ebene. Durch seine langjährige politische Erfahrung und sein umfangreiches Netzwerk habe er dem HGV auf Landes- und Staatsebene eine starke Stimme verliehen. Als Vizepräsident von Federalberghi und Confcommercio sowie als Präsident von Confturismo vertritt Pinzger die Interessen des Gastgewerbes weiterhin auf gesamtstaatlicher Ebene.<BR \/><BR \/>Manfred Pinzger nahm die Auszeichnung mit großer Freude und Dankbarkeit entgegen. Er blickte auf zwölf ereignisreiche Jahre zurück, die von Herausforderungen, aber auch von einer erfolgreichen Zusammenarbeit innerhalb des Verbandes und auf nationaler Ebene geprägt waren. „Gemeinsam konnten wir viel für das Hotel- und Gastgewerbe bewegen. Ich werde mich auch weiterhin mit voller Überzeugung dafür einsetzen, den Tourismussektor auf gesamtstaatlicher Ebene zu stärken und weiterzuentwickeln“, betonte Pinzger.