In Südtirols Gemeindestuben gehen die Meinungen dazu jedenfalls auseinander. Insbesondere an der „römischen“ Deckelung von maximal 30 Prozent ausländischer Kinder ohne ausreichenden Besuch des hiesigen Bildungssystems scheiden sich die Geister. Einig ist man sich jedoch, dass etwas passieren muss.<BR \/><BR \/>Im Schuldekret, das auf seinem Weg zur Umwandlung in ein Gesetz am Donnerstag vom Senat genehmigt wurde, findet sich insbesondere ein Deckel von 30 Prozent pro Klasse für ausländische Schüler. Allerdings nur bezogen auf Kinder und Jugendliche, die nicht bereits ausreichend Zeit im hiesigen Bildungssystem verbracht haben. Konkret für die Grundschule: Die Obergrenze gilt für Schüler ohne italienische Staatsangehörigkeit, die nicht in Italien geboren sind oder nicht mindestens zwei Jahre lang den Kindergarten besucht haben. Für Mittel- und Oberstufe: Die Obergrenze gilt für ausländische Schüler, die nicht mindestens drei Schuljahre im italienischen Bildungssystem erfolgreich absolviert haben. <BR \/><BR \/>Für Bozens Stadträtin Johanna Ramoser ist der 30-Prozent-Deckel „eine gute Sache“. Allerdings müsste man die römischen Vorgaben entsprechend den Südtiroler Verhältnissen anpassen: „Bei uns dürfte nicht die Staatsbürgerschaft entscheidend sein, für die deutsche Schule muss es darum gehen, den Anteil an Kindern ohne ausreichend Deutschkenntnisse zu deckeln“, erklärt sie. Dazu brauche es aber die schon längst angekündigte Sprachstandserhebung.<BR \/><BR \/>„Es ist alles ins Stocken geraten und nichts geht weiter. Im Jänner finden die Schuleinschreibungen statt, und ich kann Eltern immer noch keine Antwort geben, wenn sie sich Sorgen um den Anteil nicht deutscher Muttersprachler in der Klasse ihrer Kinder machen“, ärgert sie sich. <BR \/><BR \/>Thomas Klapfer, Bürgermeister von Franzensfeste, sieht das anders: „Das ist in der Praxis gar nicht umsetzbar und auch nicht wünschenswert.“ In der Volksschule in seiner Gemeinde gibt es kein Kind deutscher Muttersprache. Doch das bedeute erstens nicht, dass keines Deutsch spreche. „An diesen Dingen lassen sich Sprachkenntnisse nicht festmachen“, erzählt er. <BR \/><BR \/>Und noch etwas gefällt ihm gar nicht: „Kinder, die in einen anderen Sprengel verschoben werden müssten, integrieren sich in ihrer Wohngemeinde erst recht nicht mehr.“ Sein Wunsch: ausreichend Ressourcen für gezielte Sprachförderung vor Ort. <BR \/><BR \/>Das sieht der Leiferer Bürgermeister Giovanni Seppi ganz gleich: „Von Prozentregelungen halte ich nichts. Die einzige Lösung: gestärkte Schulen mit mehr Ressourcen. Das muss jetzt angepackt werden – unbedingt.“<BR \/><BR \/><b>Galateo widerspricht Unterberger<\/b><BR \/><BR \/>„Alle<?O_Fett><?_O_Fett> Schüler, die die Sprache nicht beherrschen, in eine separate Klasse zu stecken und eine Schwelle festzulegen, um sie auf mehrere Klassen zu verteilen, sind zwei Entscheidungen, die gegensätzliche Auswirkungen haben: Ein separater Klassenraum bündelt die Schüler. Eine Schwelle dient dazu, sie zu verteilen“, so antwortet Landesrat Marco Galateo auf die Vorwürfe der SVP-Senatorin Julia Unterberger. Diese hatte im Zusammenhang mit dem Schuldekret der Rechten vorgeworfen, in Rom das durchzusetzen, was sie einst in Bozen kritisiert hatte. <BR \/><BR \/>Galateo bezieht sich auf die Goetheschule, „in der man diejenigen, die Schwierigkeiten mit Deutsch hatten, in einer einzigen Klasse zusammenfassen wollte“. Das römische Dekret lege hingegen eine Schwelle für bestimmte Kategorien fest, auch anhand des bereits absolvierten Bildungsweges.