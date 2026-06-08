Die Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen.<BR \/><BR \/><BR \/>Wie die italienische Tageszeitung Corriere del Veneto berichtet, hatten Alexander B. und sein Vater in dem Restaurant ein Fischgericht bestellt. Nur wenige Stunden danach litt der 35-Jährige unter starken Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen. Auch sein Vater soll Beschwerden entwickelt haben. Der Zustand von Alexander B. verschlechterte sich innerhalb kurzer Zeit erheblich. Seine Frau verständigte umgehend den Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Familienvater verlor das Bewusstsein und starb noch vor Ort im Beisein seiner Angehörigen. Sein Vater überlebte.<h3>\r\nErmittlungen gegen Restaurantbetreiber<\/h3>Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände schalteten sich die italienischen Behörden ein. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung ein. Der Betreiber des Restaurants steht derzeit im Mittelpunkt der Untersuchungen.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass Lebensmittel möglicherweise nicht ordnungsgemäß gelagert worden sein könnten. Ob tatsächlich eine Lebensmittelvergiftung für den Tod des Familienvaters verantwortlich ist, konnte bislang jedoch nicht nachgewiesen werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Eine gerichtlich angeordnete Obduktion wurde bereits durchgeführt. Darüber hinaus untersuchen Sachverständige Gewebeproben, Organe sowie mögliche Giftstoffe. Erst die Ergebnisse der toxikologischen und histologischen Untersuchungen sollen endgültige Klarheit über die Todesursache schaffen.<h3>\r\nAuch deutsche Behörden eingeschaltet<\/h3>Der Fall beschäftigt inzwischen nicht nur die italienische Justiz. Nach Informationen des SWR hat auch die Staatsanwaltschaft Mosbach Akteneinsicht beantragt. Der Leichnam wurde mittlerweile nach Deutschland überführt und dort erneut untersucht.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen werden weiterhin von den italienischen Behörden geführt. Die Familie des Verstorbenen hofft nun auf Antworten.<BR \/><BR \/>Alexander B. galt laut Berichten als gesund und hatte keine bekannten Vorerkrankungen. Umso größer ist die Bestürzung über den plötzlichen Tod des jungen Familienvaters, der seine Ehefrau und zwei kleine Kinder zurücklässt.