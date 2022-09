Mann am Brenner ausgeraubt – Mutmaßlicher Täter flüchtig

Der mutmaßliche Täter soll dabei auf dem Beifahrersitz eines grauen Fahrzeugs Platz genommen haben, der auf der A 13 in Richtung Norden fuhr. Die beiden Rumänen setzten daraufhin sofort einen Notruf ab und folgten dem Auto.Auf Höhe des Parkplatzes „Wipptalerhof“ sei der flüchtige Pkw mit einer Betonleitwand kollidiert. Die Fahrzeuginsassen setzten ihre Flucht daraufhin zu Fuß fort.Eine groß angelegte Fahndung, an der nicht nur mehrere Streifen sondern auch eine Drohne beteiligt war, verlief bisher ohne Ergebnis, so die Exekutive. Ermittlungen liefen.