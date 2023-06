Mann angefahren und umgebracht, Hauptverfahren eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer fahrlässige Tötung vor. Auch wenn der Alkoholtest negativ ausfiel, sei der Fahrer zu schnell gefahren, um den Mann zu meiden. Die These wird von der Verteidigung, dem Rechtsanwalt Thomas Brenner widerlegt, weil seines Erachtens die Ampel, die sich kurz vor dem Unfallort befindet, rot gewesen sein soll und der Fahrer somit nie so schnell gewesen sein konnte.Nach Angabe der Anklage hätte der Mann aber nicht einmal am Steuer sein dürfen, weil ihm der Führerschein entzogen worden war, nachdem er in Jesolo zweimal wegen erhöhter Geschwindigkeit geahndet worden war. Die 3 Kinder des Todesopfers wollen sich als Zivilkläger ins Gerichtsverfahren einlassen. Der Prozess beginnt am 29. Februar 2024.