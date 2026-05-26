<BR \/><BR \/>Wegen eines Mannes im Gleisbereich ist es am Dienstag auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Mailand-Bologna zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Nach Angaben von Trenitalia wurde der Verkehr seit etwa 13.30 Uhr im Bereich Reggio Emilia stark eingeschränkt. <BR \/><BR \/>Zahlreiche Züge verspäteten sich um bis zu zwei Stunden und mehr.<BR \/>Wie die Staatsbahn mitteilte, befand sich eine „unbefugte Person“ in der Nähe der Gleise, aus Sicherheitsgründen mussten alle Züge gestoppt werden . Die Polizei leitete einen Einsatz zur Wiederaufnahme des Bahnverkehrs ein. Gegen 15.00 Uhr konnte die Strecke schrittweise wieder freigegeben werden, der Zugverkehr blieb jedoch weiterhin stark beeinträchtigt.<h3>\r\nMöglicher Hitzeschlag<\/h3>Bei dem Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Pakistaner, der sich offenbar in einem verwirrten Zustand befand. Er war nahe Campegine in der Provinz Reggio Emilia im Gleisbereich unterwegs. Beamte der Bahnpolizei Polfer brachten ihn in Sicherheit und übergaben ihn anschließend medizinischem Personal. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Hitzschlag Ursache seines Zustands gewesen sein.<BR \/>Die Störungen hatten erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Nord- und Süditalien und hatten auch Auswirkungen auf leichtere Auswirkungen in Südtirol.<BR \/><BR \/> Mehrere Frecciarossa-Züge wurden umgeleitet oder hielten außerplanmäßig in Reggio Emilia statt am Bahnhof Reggio Emilia AV Mediopadana. Betroffen waren unter anderem Verbindungen zwischen Salerno, Neapel, Mailand, Turin und Lecce.<BR \/><BR \/>Zusätzliche Probleme gab es auch im Intercity-Verkehr. Mehrere Züge verzeichneten erhebliche Verzögerungen wegen technischer und betrieblicher Probleme. Weitere Einschränkungen im italienischen Bahnverkehr werden zudem für Donnerstagabend und Freitag erwartet. <BR \/> Weitere Beeinträchtigungen werden zudem wegen eines landesweiten Bahnstreiks erwartet. Der Ausstand beginnt am Donnerstag um 21.00 Uhr und endet 24 Stunden später am Freitagabend. Betroffen ist das Personal der FS-Gruppe sowie von Trenitalia, Trenitalia Tper und Trenord.