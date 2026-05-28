Dieser war gegen 23.30 Uhr zu Fuß und alleine auf der Passerpromenade unweit der Rätiabrücke stadtauswärts unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei Männer näherten. Während einer der beiden jungen Männer, ersten Angaben zufolge auf der Höhe des Mannes ging, folgte der andere dem 67-Jährigen plötzlich von hinten. Dabei habe der Mann schon ein ungutes Gefühl bekommen, aber um zu reagieren und sich aus dieser bedrohlichen Lage zu retten, war es bereits zu spät. <BR \/><BR \/>Er wurde von den beiden Männern zu Boden gerissen und vier Hände suchten den Mann nach Geldtasche und Handy ab. Dabei habe der Mann versucht, sein Handy festzuhalten, was ihm auch gelungen sei. Die Geldtasche konnte er nicht festhalten. Diese wurde ihm geraubt und samt der Geldtasche rund 150 Euro in bar sowie Ausweise und sämtliche Bankkarten.<BR \/><BR \/>Weil der Mann offensichtlich geschrien hat, wurde ein Bewohner eines angrenzenden Kondominiums auf den beraubten Mann aufmerksam. Über die Landesnotrufzentrale alarmiert, waren die Meraner Carabinieri nach nur wenigen Minuten zur Stelle. Die Täter hatten bereits das Weite gesucht. Sofort haben die Carabinieri sowohl Staats- als auch Stadtpolizei vom Vorfall informiert und sich auf die Suche nach den beiden Männern gemacht. Man sei dabei den Hergang zu rekonstruieren und warte noch auf die Anzeige des Mannes, so die Carabinieri-Hauptmann Sebastiano Cannata-Galante.